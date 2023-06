Niet STVV, maar deze Belgische club oefent tegen het Burnley van Vincent Kompany

Eerder werd gewag gemaakt dat STVV een oefenwedstrijd zou spelen tegen promovendus Burnley in de Warandestadion van Diest, maar dat ging om veiligheidsredenen niet door.

Vandaag kwam naar buiten dat Racing Genk het op zal nemen tegen Burnley. Op 22 juli spelen de troepen van Wouter Vrancken in eigen stadion tegen de Engelse promovendus.

Dat is geen toeval, want Wouter Vrancken en Vincent Kompany kunnen het bijzonder goed met elkaar vinden. In januari dit jaar was de Genk-coach nog op bezoek bij Kompany in Engeland.

"Op zaterdag 22 juli trappen we, na een intense voorbereiding, om 18:30 uur het seizoen opnieuw op gang op onze eigen grond tegen het Burnley FC van Vincent Kompany", klinkt het in een mededeling.