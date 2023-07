Deila neemt opmerkelijke beslissing bij Club Brugge en bezorgt Mannaert een hoop werk

Ronny Deila heeft indruk gemaakt in zijn eerste weken bij Club Brugge. Hij is mee in het verhaal van Club Brugge en wil dat iedereen binnen de club ook mee is in zijn verhaal. Al heeft hij ook al aangegeven dat zijn groep te groot is.

Deila heeft de trainingen hervat, maar er ontbreken nog wat internationals zoals Hans Vanaken en Noa Lang. Toch had hij een groep van 31 spelers en dat is te veel naar de normen van de Noorse trainer. Hij wil een compactere groep op training en idealiter zou hij 19 veldspelers moeten overhouden, weet HLN. De kern moet dus duchtig afgeslankt worden en zo heeft Vincent Mannaert nog heel wat extra werk de komende weken. Deila laat zich leiden door data, zoals Club Brugge wenst, maar heeft ook al laten weten dat hij niet enkel op zijn computerscherm zal vertrouwen.