Na vijf jaar zonder match bij Anderlecht duikt speler op bij opvallende Belgische profclub

In 2018 werd hij door Anderlecht gekocht bij KV Oostende. Bij paars-wit speelde hij uiteindelijk geen minuut, nu lijkt er een oplossing voor hem in de maak.

Aristote Nkaka was een groot talent. In 2017 speelde hij nog jeugdinterlands en speelde hij in eerste klasse bij Moeskroen. Een jaar later werd hij gekocht door RSC Anderlecht.

Hij werd nog uitgeleend aan Almeria, Santander, Paderborn en SK Beveren in de Challenger Pro League. Nergens brak hij echt potten, steeds kwam hij terug.

Het laatste jaar deed niemand zelfs nog moeite om hem te huren of kopen, waardoor de nu 27-jarige defensieve middenvelder gewoon verkommerde bij de B-kern van paars-wit. Sinds 30 juni is hij einde contract.

En de verdedigende middenvelder sluit een nieuw avontuur in België alvast niet uit. Zo dook hij op bij Lierse.

Lierse

Dat team werd afgelopen seizoen vijfde in de Challenger Pro League en wil in het nieuwe jaar nog wat hoger mikken. Tegen Antwerp werd in een oefenwedstrijd 1-1 gelijkgespeeld.

En daar was Aristote Nkaka dus bij. Als proefspeler mocht hij zijn kans gaan voor Lierke Plezierke. Of hij een transfer zal kunnen afdwingen is nog niet zeker.