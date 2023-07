Standard ziet verloren zoon terugkeren en hij moet de nieuwe leider worden

De liefde tussen deze twee is groot want wederom gaan ze met elkaar in zee. Alle punten en komma's zijn gezet, maar het is nog wachten op de handtekeningen.

Er wordt al een tijd over gesproken, maar nu zou de deal officieel rond zijn. Dit weet alvast de Franstalige journalist Sacha Tavolieri. Hij kwam met het bericht naar buiten dat Zinho Vanheusden morgen zijn contract tekent bij Standard en dat hij tegelijkertijd zich bij de kern voegt voor de training. Standard zou Vanheusden huren tot het einde van het seizoen met optie tot aankoop. Inter Milaan had graag een verplichte aankoopoptie gehad, maar dit zag Standard niet zitten. Dit mede door het financiële risico, maar ook door de blessuregevoeligheid van de verdediger. Het gaat de vierde passage zijn van Vanheusden bij Standard. Hij speelde in de jeugd van de 'Rouches' tot hij in 2015 de overstap maakte naar de U17 van Inter. Van januari 2018 tot juni 2019 werd hij door Standard geleend en nadien verkocht aan hen voor ongeveer 11 miljoen euro. In de zomer van 2016 kocht Inter de verdediger terug van Standard voor een bedrag van 16 miljoen euro. Hij speelde nog op uitleenbasis voor Genoa en vorig seizoen voor het Nederlandse AZ Alkmaar. Omwille van blessures kon hij zich daar nooit helemaal doorzetten en kwam hij niet verder dan 8 wedstrijden.