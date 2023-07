Vrancken ziet 18-jarige Genkie opmerkelijk debuut maken en heeft er dit over te zeggen

Genk won afgelopen weekend zijn eerste oefenmatch van de voorbereiding met 0-3 van Termien. De Limburgers traden aan met heel veel jonge spelers omdat de meeste internationals er nog niet zijn. En bij die jongens was er eentje die heel veel indruk maakte.

Alle jonkies deden het goed. "Ze hebben veel lef getoond. Je merkte dat een paar jongens enorm nerveus waren. Maar dat is normaal, ze maakten hun eerste minuten bij de grote jongens en dat dan ook nog eens met heel wat publiek langs de zijlijn", klinkt het bij Vrancken in HBvL.

De coach bleef zoals altijd rustig over zijn jeugdige talenten, maar er was er toch eentje die nog wat meer opviel. De 18-jarige Wilson Da Costa bleef zijn rechterflank maar afschuimen.

"Klopt. Wilson is een leuke sjotter met een leuk profiel. Hij weet ook hoe hij zijn lichaam moet gebruiken. We gaan heel rustig met hem werken, in eerste instantie bij de U18 en bij Jong Genk, dan kan hij nog heel grote stappen zetten."