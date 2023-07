Officieel: Anderlecht neemt de zaken in handen na transfer Verbruggen en heeft akkoord gevonden

Anderlecht zag Bart Verbruggen naar Brighton & Hove Albion vertrekken voor om en bij de 20 miljoen euro. En de kans dat Hendrik Van Crombrugge deze zomer nog vertrekt is ook heel groot.

RSC Anderlecht gaat de zaken dus in handen nemen en mikt op een nieuwe doelman, of misschien zelfs twee nieuwe doelmannen.

Met het geld dat ze krijgen voor Bart Verbruggen moet dat mogelijk zijn. Toch willen ze niet over een nacht ijs gaan.

Ondertussen hebben ze wel al een akkoord met Colin Coosemans, die derde doelman was. Hij blijft de komende vier jaar bij paars-wit.

In 2021 kwam de 30-jarige Coosemans over van KAA Gent, mogelijk krijgt hij in de komende seizoenen een plekje als tweede doelman.