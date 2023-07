📷 Shirts met een bijzonder verhaal: onder meer Club Brugge en KV Mechelen grijpen terug naar verleden met nieuw tenue

Heel wat eersteklassers kwamen al naar buiten met hun tenues voor het nieuwe seizoen. Opvallend: veel shirts hebben een speciale betekenis.

Vooral achter het tweede tenue van Club Brugge en de eerste shirts van KV Mechelen, STVV, Charleroi en Standard zitten een verhaal verscholen.

Terug naar roemrijk verleden

Blauw-zwart koos als tweede outfit voor een remake van dat van 1977-1978. Het seizoen dat de Bruggelingen de Europacup-finale in Wembley speelden tegen Liverpool. In een prachtige video presenteerde Club het shirt, met toenmalig kapitein Julien Cools en sterspeler Raoul Lambert die figureren in het mytische Engelse stadion. De blauwe mouwen met zwarte accenten en de opvallende V-kraag geven het shirt extra touch.

Ook KV Mechelen koos voor die opvallende zwarte V-kraag en zwarte mouwrand. Een terugblik naar het retro-shirt van 1987-1988, waarin 'De Kakkers' de Europacup 2 wonnen van Ajax Amsterdam. Daarnaast speelde de Antwerpse club de bekerfinale in een vergelijkbaar shirt. De outfit was zo populair bij de fans, dat de club besloten heeft op dat ontwerp verder te bouwen.

Jarige clubs

Standard en STVV hadden een bijzondere verjaardag te vieren, en kozen voor die gelegenheid voor speciale jubileumshirts.

De Luikse club blaast 125 kaarsjes uit, en koos daarvoor een bijzonder strak design met horizontale witte strepen. Op de borst prijkt het jubileum-logo met een gouden krans. De bedoeling is dat dit logo ook de komende jaren op het tenue te zien zal zijn. Wij vinden het alvast zeer geslaagd.

Honderd jaar vier je niet zomaar, en dus koos ook Sint-Truiden voor een uniek design. Aan de binnenkant een samoerai-masker (knipoog naar de Japanse banden die de club heeft), aan de buitenkant een nostaligsche jaren 20-look. "STVV heeft overduidelijk een link met Japan. Ik dacht dan na over wat we als Haspengouwers kunnen linken met Japan", aldus beeldend kunstenaar Tom Herck.

Diezelfde kunstenaar is een hevige fan van 'De Kanaries', en stond samen met de supporters in voor het ontwerp van het shirt. "Een STVV’er strijdt voor elke morzel grond. En wat is strijd? Dat is een samoerai. Het samoerai-masker aan de binnenkant staat symbool voor die strijdlust. Als de spelers vieren, kunnen ze het samoeraimasker voor hun mond houden, en worden ze getransformeerd tot krijgers. En het toffe is dat de supporters dat ook kunnen doen."

๐Ÿ‘•๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช STVV’s home shirt features a Samurai Mask on the inside! #STVV pic.twitter.com/jrMOYV7uz9 — Mystery Football Shirts ๐Ÿ‘•๐Ÿ“ฆ (@Mystershirt) June 26, 2023

Tot slot koos ook Charleroi voor een gewaagd, maar geslaag ontwerp. Een echt zebra-shirt, met zowel verticale als diagonale strepen, die samen zorgen voor een bijzonder originele outfit. Leuk detail: in de nek zit bovendien het logo van de stad.

Heel wat gedurfde tenues voor volgend seizoen bij onze eersteklassers. Welke draagt jouw voorkeur uit?