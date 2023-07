Bossut is niet zomaar aan de slag bij Club Brugge: 'Voormalige doelman van Essevee én Barry Copa strijden om vast contract bij blauw-zwart'

Sammy Bossut traint de komende weken mee met Club Brugge. Het boegbeeld van Zulte Waregem moet er het doelmannentekort oplossen. Al bestaat de kans dat hij binnenkort een vast contract zal ondertekenen.

En hij is niet het enige boegbeeld uit de Jupiler Pro League die mogelijk binnenkort zijn krabbel zet onder een contract bij Club Brugge. Club NXT is namelijk op zoek naar een nieuwe doelmannentrainer.

In dat opzicht is Sammy Bossut één van de kandidaten om aan de slag te gaan bij de jonkies van blauw-zwart. Het boegbeeld van Zulte Waregem had gehoopt om bij Essevee te kunnen blijven voetballen, maar hij kreeg er geen nieuw contract.

© Photonews

Volgens Het Laatste Nieuws is ook Barry Copa is van de kandidaten om aan de slag te gaan als keeperstrainer. Het voormalige boegbeeld van wijlen Sporting Lokeren was de voorbije seizoenen aan de slag als keeperstrainer bij de jeugd van KAA Gent.