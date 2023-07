Een stunt van formaat van Georges-Louis Bouchez die een voormalige Rode Duivel binnenhaalt bij Francs Borains

Met Georges-Louis Bouchez heeft Francs Borains al een heel bekende voorzitter. Daar komt nu nog één bekende investereerder en een bekende algemeen directeur bij.

Francs-Borains maakte woensdag de komst van Marouane Fellaini naar het Stade Robert-Urbain bekend... niet als speler, maar als ambassadeur en aandeelhouder. Een sterke stunt van de club: Fellaini, 35 jaar, speelde van 2000 tot 2002 voor Francs-Borains.

Het is niet bekend hoe actief en aanwezig Marouane Fellaini zal zijn bij de club want hij is nog steeds actief in Shandong Taishan in China.

Dit is niet de enige aankondiging van de club van Georges-Louis Bouchez: de president van de RFB hield deze woensdag een persconferentie waarin hij in zijn aanwezigheid ook de komst van Pascal Scimè aankondigde als algemeen directeur. Scimè is een bekende figuur in het Belgische medialandschap. Dit als journalist voor de RTBF was hij in het weekend een van de presentatoren van het programma Complètement Foot.