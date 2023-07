KV Mechelen maakt einde aan de geruchten en komt met ferm statement

KV Mechelen heeft een stevig statement gemaakt. Het gaat veel langer door met kapitein Rob Schoofs.

Met Lion Lauberbach als nieuwe spits heeft KV Mechelen al op één plek een broodnodige versterking binnengehaald. Nu hebben ze opnieuw nieuws naar buiten gebracht.

Kapitein Rob Schoofs blijft langer bij Malinwa. Hij heeft een nieuw contract getekend, dat hem tot juni 2027 Achter de Kazerne houdt.

Schoofs is al sinds 2017 bij KV Mechelen en kan dus een decennium bij de club blijven als hij zijn nieuw contract uitdoet.

Clubtrouw is een zelden gegeven in het huidige voetbal, maar de middenvelder van Malinwa is dus een vreemde eend in de bijt.

© photonews

"Ik kreeg regelmatig de vraag of ik zou blijven. Die twijfel kan nu bij iedereen verdwijnen. Ik ben blij met wat ik in Mechelen heb."

"De club toonde meteen dat ze met mij verder wilde. Ik ben blij dat we dit zo hebben afgerond", aldus Schoofs in een reactie op de clubwebstek.