Sterk werk van Antwerp: nieuwkomer geofficialiseerd én snel toegehapt in cruciaal dossier

Antwerp heeft een goeie ploeg, dat kan ook niet anders als je de dubbel pakte. Maar gaan ze iedereen kunnen houden? En wat moet er nog bij. CEO Sven Jaecques gaf er een overzicht van.

“Met Gyrano Kerk kunnen we snel een nieuwe overeenkomst sluiten, omdat spelers die getroffen worden door de oorlog in Rusland en Oekraïne opnieuw een seizoen elders aan de slag mogen gaan zonder toestemming van hun club", aldus CEO Sven Jaecques twee weken geleden.

Ondertussen is die deal ook helemaal rond. Kerk zal ook volgend seizoen gewoon ter beschikking staan van The Great Old.

Daarmee is er alvast één van de hete transferdossiers geregeld door Overmars, Jaecques & co. Met Stengs en Keita liggen er natuurlijk nog wel wat op stapel.

Mbuyi-Mbayo

Antwerp heeft wel een extra versterking officieel aangekondigd, al is er dat (voorlopig) eentje voor de beloftenploeg.

De Young Reds versterken zich namelijk met Glodi Mbuyi-Mbayo. De 23-jarige aanvaller tekende een contract voor één seizoen mét optie op een bijkomend seizoen.