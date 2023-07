'Loïs Openda voor recordbedrag op weg naar de Bundesliga en Club Brugge profiteert mee'

Loïs Openda is goed op weg naar RB Leipzig. De Duitsers hebben een nieuw bod op de speler van Lens uitgebracht en de partijen zouden volgens Het Nieuwsblad richting een akkoord gaan.

Na een geweldig seizoen kan Loïs Openda van de nodige belanstelling genieten. Lens wil 50 miljoen voor zijn topschutter en RB Leipzig bood al een paar keer op Openda die al een persoonlijk akkoord met de Duitse club heeft.

Lens sloeg de voorstellen van 27, 32 en 41 miljoen af en Leipzig komt nu met een nieuw voorstel. Ze bieden volgens Het Nieuwsblad 43 miljoen euro plus nog wat bonussen en deze keer lijkt er schot in de zaak te komen.

Beide clubs zouden de laatste details aan het onderhandelen zijn en als de transfer zou doorgaan, dan zou Openda de duurste inkomende transfer van Leipzig worden. Momenteel is dat nog Dominik Szoboszlai die Leipzig in 2021 voor 36 miljoen euro kocht.

Ook Club Brugge zal de situatie goed in het oog houden, want ook zij zullen langs de kassa passeren. Bij de transfer naar Lens was er immers een doorverkoopclausule van 12,5%. Als de verkoop van 43 miljoen doorgaat, komt dat neer op zo'n 5,38 miljoen euro.