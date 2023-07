RSC Anderlecht steekt buitenlandse topclubs de loef af met stevige deal

Succes in het Lotto Park. RSC Anderlecht gaat er langer door met een absoluut toptalent, waar vele teams op aasden.

Teams uit de hele G5 zaten achter hem aan, waarbij het in de wandelgangen gonste van de geruchten. Zelfs echte topclubs wilden hem.

Toch heeft Lilian Vergeylen nu beslist om gewoon bij Anderlecht te blijven. Hij tekende er een contract tot 2026.

The future is here. 🔮 Lilian Vergeylen verlengt zijn contract met RSC Anderlecht. ♚ https://t.co/IKS2e4wjwL pic.twitter.com/1ExFfVKlMe — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) July 5, 2023

Vergeylen is een jeugdinternational die al bij de U16 en U17 speelde en ook bij Anderlecht in de jeugdreeksen indruk maakte. Hij speelde al bij de beloften in de Challenger Pro League.

De komende jaren wacht hem mogelijk een mooie toekomst. In youth we trust blijft ondertussen het devies in het Lotto Park.