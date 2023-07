Snel gehandeld, done deal: Club Brugge heeft toptalent steviger vast

Club Brugge deed al heel wat interessante transfers deze zomer. Maar ze blijven ook verjongen en vernieuwen.

Club Brugge heeft Jessi Da Silva zijn eerste profcontract gegeven. Dat heeft de club wereldkundig gemaakt via de sociale media.

De 15-jarige speler is aanvallend ingesteld en kwam al een paar keer bij de A-kern terecht, al zal hij voorlopig (vooral) bij Club NXT worden uitgespeeld.

First contract for Jessi Da Silva? Here we go. 😍📝 #ClubNXT — Club NXT (@ClubNxt) July 6, 2023

"Da Silva, intussen 15 jaar, kwam in 2019 over van Diegem Sport. De aanvallend ingestelde speler mocht afgelopen seizoen al eens proeven van minuten in een oefenmatch van het eerste elftal", aldus blauw-zwart in een persbericht.

"Ook afgelopen zaterdag viel hij in de slotfase nog in tegen Zulte Waregem. Nu tekent Da Silva zijn eerste contract en sluit hij deze voorbereiding aan bij Club NXT U23."