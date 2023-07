Wat een dag in het Lotto Park: Anderlecht troeft ultiem Club Brugge af en neemt volgende topper mee op stage

Na een teleurstellend seizoen heeft Anderlecht nood aan versterking. Ze halen alvast alles uit de kast om een Belgische verdediger te overtuigen om voor hen te kiezen. En dat is nu ook gelukt.

Anderlecht wilde alles uit de kast halen om zich te versterken met Louis Patris van OH Leuven. De Brusselaars zagen hun eerste biedingen geweigerd worden, maar wilden ver gaan om OH Leuven te overtuigen.

Volgens Het Nieuwsblad hebben ze nu eindelijk beet. De 22-jarige rechtsachter zal voor vijf seizoenen tekenen in het Lotto Park.

Hij komt over voor een bedrag van om en bij de 4 miljoen euro. Patris is een jeugdproduct van Standard, wat de deal altijd een beetje gevoelig maakt.

Ook Club Brugge zag wel wat in de rechtsachter - zeker nu Mata vertrekt en Meunier (nog) niet komt. Anderlecht haalt het echter finaal. Mogelijk trekt hij zaterdag al mee op stage.

Marktwaarde

Patris speelde in de jeugd van Standard voor hij in de zomer van 2015 de overstap maakte naar OH Leuven. De 22-jarige verdediger was vorig seizoen één van de sterkhouders bij de Leuvenaars. Hij speelde 41 wedstrijden in de Jupiler Pro League waar hij tweemaal tot scoren kwam en negen assists gaf.

Volgens Transfermarkt.com heeft Patris een transferwaarde van 3 miljoen euro en nog een contract tot medio 2027.