Degryse doet wel heel opvallende smeekbede aan Eden Hazard: "Kom naar Anderlecht! Dan heb ik een reden om elke zondag te kijken"

Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van Eden Hazard. Inter Miami wil hem overtuigen, maar dat is het enige nieuws dat er is. Marc Degryse vreest echter dat hij zou stoppen en dat wil hij ten alle koste vermijden. Hij heeft zelfs zijn ideale nieuwe ploeg gevonden.

Degryse weet waarover hij spreekt. Toen hij twijfelde om te stoppen, belde Johan Boskamp hem op om naar Gent te komen. "Het eerste wat ik hem zou willen vragen, is: ‘Als je ’s morgens opstaat, heb je dan pijn?’ Dat is een cruciale vraag. Als het antwoord ‘ja’ is, dan zou ik al meer begrip tonen, mocht hij stoppen met voetballen", zegt Degryse in HLN.

Hij denkt echter dat dat nog niet het geval is. "Mijn tweede vraag voor Hazard zou luiden: ‘Waar wil je komen wonen?’ Als die geruchten op niks slaan, of Miami kan om een of andere reden toch niet doorgaan, wat is er dan mis om weer in België te komen wonen?"

"Dicht bij zijn ouders. Eden is toch van de kanten van Braine? Braine ligt niet zo ver van Brussel... Anderlecht! Waarom niet? Toby Alderweireld is dolgelukkig dat hij na al die jaren Antwerp in de zevende voetbalhemel heeft kunnen trappen."

"Eden Hazard op 80% speelt iedereen in België naar huis. Het zou toch zot zijn om hem in het paars-witte shirt te zien? Dan heb ik eindelijk weer een reden om elke zondag naar een wedstrijd van Anderlecht te kijken."