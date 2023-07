Wat heeft Hein Vanhaezebrouck juist in gedachten? Omgeving voor oefenkamp slaat iedereen met verstomming

Hein Vanhaezebrouck heeft zo zijn eigen gedachten over en eigen kijk op hoe het onderste uit de kan te halen. Zou de omgeving voor de stage van KAA Gent daar een voorbeeld van zijn?

Gent vertoeft inmiddels in het Nederlandse Alkmaar voor zijn trainingskamp tijdens de voorbereiding op de competitie. Bij aankomst in het hotel zullen velen raar opgekeken hebben. Het hotel waar de Gentse spelers en stafleden overnachten, was vroeger nog een gevangenis.

Ze kunnen er bij Gent eens hartelijk omlachen. 'WELCOME TO JAIL', staat er boven een kort filmpje dat het social mediateam online plaatste. In dit geval is het geenszins overdreven. Ook communicatiemanager Tom Vandenbulcke had al een foto gedeeld en vroeg zich af: "Welk oefenkamp zou Hein in gedachten hebben?""

Aangekomen op stageplaats in Alkmaar. Welk oefenkamp zou Hein precies in gedachten hebben…? 😬🫣 #kaagent pic.twitter.com/29CepYog9V — Tom Vandenbulcke (@tomvandenbulcke) July 10, 2023

De spelers zetten maar beter hun beste beentje voor willen ze vermijden dat het een strafkamp wordt, maar voorlopig verloopt alles in een gemoedelijke sfeer. Gent oefent tijdens deze stage tegen de Nederlandse clubs FC Utrecht en FC Volendam achter gesloten deuren.