Riemer lyrisch over transfer die Anderlecht kon doen en doet zware beloftes aan fans

Anderlecht is al een tijdje aan het trainen. Zoals Brian Riemer na vorig seizoen beloofde: het is de zwaarste voorbereiding die de spelers voor de kiezen hebben gekregen. En het wordt nog zwaarder. Riemer wil van zijn ploeg de fitste van allemaal maken.

De spelers hebben al afgezien, maar jongens als Louis Patris en Kasper Dolberg sloten pas deze week aan. "Al kan ik je verzekeren dat ze over een dikke twee weken klaar zullen zijn voor de start van de competitie", zegt hij bij HLN.

Hij is er echter van overtuigd dat Dolberg klaar zal zijn voor de start. "Is dat voor de volledige wedstrijd of voor zeventig minuten, dat kan ik op dit moment niet zeggen. Het helpt in elk geval wel dat hij hier topfit is toegekomen.”

Riemer is natuurlijk in de wolken met de komst van zijn landgenoot. De Deen moet voor de doelpunten gaan zorgen. “In de opbouw van achteren uit zal hij een enorme troef zijn. Hij heeft een deel van zijn opleiding bij Ajax gekregen, technisch is hij enorm sterk. En het is een killer in de box."

Dolberg is eigenlijk te goed voor Anderlecht

Al heeft hij de laatste seizoenen niet veel laten zien. Riemer gelooft echter dat hij bij de verkeerde clubs terecht kwam qua systeem en speelwijze. "Dolberg is een speler die vertrouwen moet voelen en de manier van spelen moet duidelijk zijn. Dat is bij ons allebei het geval."

"Eerlijk, ik denk dat we erin geslaagd zijn een speler te strikken die eigenlijk te goed is voor Anderlecht. Hij heeft het talent om in één van de drie grootste competities ter wereld zijn goals te maken."