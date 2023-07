Anderlecht en Jesper Fredberg verleiden de spelersvrouwen

Anderlecht en vooral Jesper Fredberg, CEO van Anderlecht, hebben een geheim wapen ingeschakeld. Gelukkige spelersvrouwen maakt gelukkige spelers.

Anderlecht is momenteel op stage in Oostenrijk. Dit betekent dat de spelers één week van huis zijn, maar Anderlecht en dan vooral CEO Jesper Fredberg zijn de spelersvrouwen niet vergeten. Zij kregen allemaal een kleine attentie om het gemis wat dragelijker te maken.

Alle spelersvrouwen kregen een boeket opgestuurd met de volgende tekst. “Dankjewel dat we je wederhelft even mogen lenen voor het oefenkamp”, staat er op het bijgevoegd kaartje. “We beloven dat we hem in opperste conditie zullen terugbrengen. We kijken ernaar uit om jou en je familie te verwelkomen in het stadion wanneer het nieuwe seizoen van start gaat”, sluit Fredberg af.

Het is niet de eerste keer dat Fredberg dit doet voor de spelersvrouwen. Het is een traditie die hij verderzet vanuit Denemarken. Het zal alvast enorm worden geapprecieerd door de spelers en dan vooral de spelersvrouwen.