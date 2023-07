Kandouss spreekt ambities uit, en die zijn niet min: "Ik denk dat we dat kunnen doen bij Gent"

Met Ismaël Kandouss haalde Gent een toptransfer binnen. De centrumverdediger, die de voorbije jaren een sterkhouder was bij Union, heeft alvast grootste ambities met de Buffalo's.

"Voor mij gaat het om titels winnen", windt de Franse Marrokaan er geen doekjes om.

"Eerlijk gezegd ben ik naar hier gekomen om titels te winnen. Dat heb ik gemist bij Union. En ik denk dat we dat kunnen doen bij Gent. Het is een grotere club met meer middelen en meer spelers, dus ik denk dat we zeker iets kunnen doen."

KAA Gent neemt Kandouss voor drie miljoen euro over van Union. De 25-jarige middenvelder tekent een contract van vier seizoenen in de Ghelamco Arena.