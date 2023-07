Hein Vanhaezebroeck laat zich kritisch uit over aanwinst: "Speelde als een 'old school' nummer 10, en daarmee spelen we niet in onze ploeg"

KAA Gent haalde al de nodige versterkingen binnen deze zomer. Een van hen is Keegan Jelacic (20).

De Australische middenvelder heeft techniek met hopen, maar toch ziet Hein Van Haezebrouck nog heel wat werkpunten. "Jelacic lijkt een leuke voetballer, maar er is nog veel werk aan. Het moet allemaal wat sneller gaan, maar hij probeert dat op te pikken. We zullen zien welke stappen hij zet."

Qua positie is het nog wat zoeken. De aanvallende middenvelder speelt het liefst als klassieke 'nummer 10', maar daarmee speelt Gent niet. "Keegan speelde als een ‘old school’ nummer 10 en daarmee spelen we niet in onze ploeg. We zetten hem iets lager op het veld, omdat hij daar toch meer de kwaliteiten voor heeft. Als moderne nummer tien moet je toch aanwezig zijn in de box van de tegenstander."

Hein denkt dat de beloftevolle middenvelder het best tot zijn recht komt als 'nummer 8'. "Hij is meer de verdeler en vanuit een lagere positie kan hij dat wel, want hij heeft een goede pass en trap. We gaan kijken of we hem daar verder in kunnen laten groeien”