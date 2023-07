Mogen Milan-Belgen straks voormalig Bruggeling ontvangen? Flankspeler geeft groen licht aan Rossoneri

En het liefst vanal doet hij dat bij AC Milan. Volgens La Gazzetta dello Sport zou de Nederlandse ex-speler van Club Brugge een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de Italiaanse topclub. Een transfer zou echter nog verre van rond zijn.

Want Milan en Villarreal, waar de flankaanvaller momenteel eigendom van is, moeten nog op zoek naar een akkoord op clubniveau. De Milanezen zouden Danjuma graag willen huren met een optie tot aankoop, maar ook die details moeten nog besproken worden.

Danjuma zelf kon ook rekenen op interesse van Everton en Feyenoord, en sprak ook met beide clubs, maar zou dolgraag naar Milan willen. Daar hoopt hij, na een bijzonder tegenvallend seizoen met Tottenham, zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Arnaut Danjuma, who spent the second half of the 2022-23 season on loan with Tottenham, has reportedly said yes to a move to Milan, but the Rossoneri still have plenty to discuss with Villarreal. https://t.co/wVLPCZF0we #Danjuma #Milan #ACMilan #Transfers #SerieA #Calcio