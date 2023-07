Nieuwe domper: Anderlecht ziet jonge verdediger naar het buitenland verkassen

Luca Ferrara is niet langer een speler van RSC Anderlecht. Hij trekt naar het buitenland en zo komt er een einde aan enkele leuke jaren.

Luca Ferrara heeft RSC Anderlecht verlaten en trekt naar het Luxemburgse Swift Hesperange. Dat hebben de Luxemburgers bekendgemaakt.

De 21-jarige Ferrara kreeg met Kerstmis 2021 nog zijn eerste profcontract bij RSC Anderlecht. Vorig seizoen kwam hij uit bij de RSCA Futures.

730 speelminuten

De verdediger was al sinds 2012 te vinden op Neerpede. Ferrara doorliep alle jeugdcategorieën op Neerpede en is een rechtsachter van opleiding.

Afgelopen seizoen was hij goed voor 730 speelminuten in 18 wedstrijden. Nu is hij klaar voor een nieuwe uitdaging in het buitenland.