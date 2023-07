OFFICIEEL: Club Brugge ziet verdediger voor recordbedrag naar de Ligue 1 vertrekken

Na amper een seizoen is Club Brugge Abakar Sylla (20) al kwijt. Het haalde hem vorige zomer voor 200.000 euro en met nauwelijks ervaring kreeg hij centraal achterin meteen een basisplaats.

Ondanks het gebrek aan ervaring toonde Sylla meteen dat hij veel potentieel heeft. Al toonde hij ook dat hij nog de nodige stappen moet zetten. Zo maakte hij domme fouten en pakte hij wel eens een rode kaart. Zo speelde hij zijn basisplaats kwijt.

Toch waren verschillende club geïnteresseerd en vooral dan Straatsburg. Ze drukten door en betaalden maar liefst 20 miljoen euro voor Sylla. Zo werd het transferrecord van de club in de Ligue 1 verdubbeld en verlaat Sylla na amper 28 wedstrijden Club. Hij tekende voor 5 seizoenen.

Best of luck, Aba! ❤️



🤝 Club Brugge and RC Strasbourg reached an agreement regarding the transfer of Abakar Sylla.