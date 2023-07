Voormalig wereldkampioen en Barcelona-legende opgenomen in het ziekenhuis

Voormalig Barcelona- en PSV-spits Romario (57) is opgenomen in het ziekenhuis met een darmontsteking.

De Braziliaan zou intussen wel al aan de beterhand zijn. Het is wel niet de bedoeling dat hij het het Barra d'Or-ziekenhuis, waar hij opgenomen is, snel zal verlaten.

De gezondheid van de voormalige spits is sowieso niet opperbest. Zo liet Romario twee jaar geleden al zijn galblaas weghalen. Vijf jaar geleden onderging de Braziliaanse voetballegende een maagverkleining, om zijn diabetes onder controle te houden.

O Baixinho (Het Kleintje) maakte in de jaren '80 en '90 naam en faam bij PSV en FC Barcelona. De Braziliaanse spits won 3 keer de Eredivisie en 2 keer de Nederlandse beker in Eindhoven. Bij Barcelona werd hij één keer landskampioen. In 1994 werd hij wereldkampioen met Brazilië, en werd hij uitegroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar.