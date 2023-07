Heeft Deila probleem onderschat? "Quasi ondenkbaar dat hij hem speelminuten zal blijven geven"

Club Brugge begint met drie spitsen aan het nieuwe seizoen. Voor Ronny Deila is het te hopen dat Roman Yaremchuk zijn niveau van weleer snel oppikt.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft de Noorse hoofdcoach dat probleem onderschat. “Deila is wat Yaremchuk betreft met een duidelijk plan van aanpak naar Brugge gekomen, maar ook hij heeft het probleem wellicht onderschat."

De Oekraïnse spits liet in de oefenwedstrijd tegen GA Eagles geen al te beste indruk na. "Wanneer de oefenpotjes over tien dagen plaatsmaken voor de officiële wedstrijden, is het quasi ondenkbaar dat hij de Oekraïner in zijn huidige vorm evenveel speelminuten zal blijven geven."

De hoofdcoach van blauw-zwart liet zich eerder kritisch uit over de spits. “Sommige zaken moeten gewoon beter bij hem, en daarop moet Roman zich nu focussen. Hij moet intensiever bewegen met zijn voeten, meer tempo in zijn spel leggen", klonk het streng.