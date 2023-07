Het gaat vooruit: 'Nederlandse club is al ver gevorderd voor Charles De Ketelaere, maar er zijn nog gegadigden'

Het lijkt opeens heel snel te gaan voor Charles De Ketelaere. De onderhandelingen tussen PSV en AC Milan zouden goed verlopen.

Door het vertrek van Xavi Simons naar PSG moest PSV snel schakelen en al snel kwam Charles De Ketelaere op de radar. Volgens het Eindhovens Dagblad zouden de onderhandelingen al ver gevorderd zijn.

AC Milan vraagt 30 miljoen euro voor De Ketelaere en daarom zou PSV hem eerst willen lenen. Daarna zou de Nederlandse club hem willen kopen.

De Ketelaere zit bij Milan op een dood spoor. Hij lijkt niet echt meer in de plannen van trainer Pioli te passen. Al wil De Ketelaere zelf wel nog blijven.

Ook is er nog altijd interesse van Aston Villa voor De Ketelaere. Volgens Britse media was er een bod van 25 miljoen euro, wat voor Milan te laag is.