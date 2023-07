Miljoenen door de neus geboord? Italiaanse topclub kiest voor alternatief, maar er is nog een piste voor sterkhouder Club Brugge

Club Brugge staat voor een heel drukke transferzomer. Het is daarbij ook uitkijken wie er allemaal gaat vertrekken.

Na het mindere seizoen moet Club Brugge deze zomer uitpakken op de transfermarkt. Er zal hoe dan ook grote kuis gehouden worden in de selectie. Sommige jongens mogen vertrekken, als er een goed bod is.

Enkele maanden geleden was er al bijna een deal rond Tajon Buchanan. Die wilde graag zelf vertrekken en blauw-zwart ging niet moeilijk doen als er een geïnteresseerde boter bij de vis zou betalen.

© photonews

De Canadees en Internazionale waren enkele maanden geleden zelfs al zo goed als rond. De gesprekken zouden in mei al in een ver gevorderd stadium gezeten hebben.

De deal is er vooralsnog echter nog steeds niet, ondanks dat er sprake was van een transfersom van vijftien miljoen euro. Ondertussen speelt Buchanan nog steeds bij blauw-zwart en speelt hij er zelfs in de voorbereiding.

Cuadrado

De piste Thomas Meunier is ondertussen opgedroogd op Jan Breydel, waardoor het misschien toch gewoon tot een verlengd verblijf van Buchanan kan komen in Brugge. Internazionale heeft ondertussen Juan Cadrado aangeworven.

Het enige andere team dat - zeker gezien het nakende vertrek van Lozano naar de zandbak of de MLS - misschien wél nog zou kunnen inpikken is Napoli. Of zij de nodige miljoenen willen ophoesten is weer een andere zaak.