Ex-keeper van Anderlecht en Genk kan rekenen op de belangstelling van Franse topclub

Zijn passages bij Anderlecht en Genk zorgen er misschien mee voor dat ook een Franse topclub wel oren naar hem heeft. Voorlopig is Thomas Didillon nog doelman bij Cercle Brugge, maar een transfer zou voor alle partijen het beste zijn.

De 27-jarige Fransman werd het voorbije seizoen uitgeleend aan AS Monaco, terwijl vele spelers al de omgekeerde beweging maakten. Bij Cercle Brugge heeft Didillon nog één jaar contract, maar het sluitstuk komt niet meer voor in de plannen van de Vereniging.

De laatste dagen doen steeds meer geruchten de ronde over belangstelling van Lille, onder meer gelanceerd door Mohamed Toubache-Ter, een belangrijke influencer in het Franse voetbalwereldje. De man was eerder onder meer aan de slag als communicatieverantwoordelijke van Angers.

Potentiële tweede doelman

Lille zou navraag hebben gedaan en ziet in Didillon een potentiële vervanger van Benoît Costil. Didillon zou in Lille de nummer 2 onder de doelmannen kunnen worden. Een gelijkaardige rol zoals hij die ook vervulde bij Monaco, waar hij amper één match speelde. In afwachting van een oplossing traint hij individueel in Brugge.