Vanaken oppert hoe vertrek van Lang Club Brugge net kan helpen en sluit één iets voor na carrière al helemaal uit

Hans Vanaken en Noa Lang hebben samen heel wat plezier gemaakt. Het voorbije seizoen was de fun er wel van af, gezien de tegenvallende resultaten. En nu is de Nederlandse sterkhouder nog eens vertrokken ook.

"Misschien dat het door enkele wissels, en het vertrek van Noa, plots wel weer draait", verrast Hans Vanaken in Het Laatste Nieuws. "Het kan goed zijn dat anderen nu openbloeien. En zich geroepen voelen om de kar te trekken. We moeten ervoor zorgen dat het gevaar weer van alle kanten komt."

Dat is volgens de Brugse aanvoerder cruciaal om als ploeg weer veel meer kansen te gaan creëren. Want dat was vorig seizoen toch maar magertjes. "Het kan niet zijn dat wanneer ze mij of iemand anders platleggen, dat Club daarmee meteen platligt."

Nog 6-7 jaar voetballen

In augustus komt de 31ste verjaardag van Vanaken eraan. Denkt hij al stilaan na over het leven na zijn carrière als profvoetballer? "In eerste instantie hoop ik nog zes à zeven jaar door te gaan. Hoofdtrainer is iets wat ik al kan uitsluiten. Dat zal ik nooit worden. Het is mijn ding niet. Het zegt me niets."