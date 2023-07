Anderlecht stelt nieuwe thuisshirts officieel voor, fans zeggen nog altijd hetzelfde

Anderlecht heeft zijn nieuwe shirts voor komend seizoen voorgesteld. Het kiest dit jaar voor een opvallend design.

De nieuwe thuisshirts van Anderlecht waren al een tijdje uitgelekt, maar de club heeft ze nu ook officieel aangekondigd. "Het gloednieuwe eerste shirt van JOMA is een ode aan die kleuren. Mauve et blanc. Gedragen en geliefd door velen", klinkt het.

Daarbij een video van icoon Georges Grün die zijn liefde voor de club uitspreekt. Daarna showen aanvoerder Jan Vertonghen, Marco Kana en nieuwkomer Kasper Dolberg het nieuwe thuisshirt.

Het nieuwe shirt is een groot wit en paars vlak in het midden, aan de achterkant is het grootste gedeelte paars, met een opvallend wit vlak. Toen het shirt uitlekte kon het al op niet veel sympathie rekenen van de fans en ook nu zijn ze nog niet enthousiast.

Elk jaar lelijker 🤣 bedankt voor het lachen — PaulV (@PaulV33111908) July 20, 2023

Zalig filmpje, truitje iets minder https://t.co/J2N6KccB6g — Jonas 🇧🇪 (@JonasVdp16) July 20, 2023