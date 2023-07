Dan toch gewild profiel op komst? 'Anderlecht dringt aan voor international'

Anderlecht blijft speuren in de Ligue 1. Niet enkel Maxime Dupé zou tekenen bij RSC Anderlecht. In een dossier dringen ze alvast aan.

De laatste oefenwedstrijden van Anderlecht legden de pijnpunten bloot bij RSC Anderlecht. Ze moeten zich nog steeds in alle linies versterken.

Een doelman werd al gevonden met Dupé, maar ook in de andere compartimenten zouden er nog wel eens wat spelers mogen bijkomen.

Himad Abdelli staat bijvoorbeeld ook al eventjes op de verlanglijst van paars-wit. Angers degradeerde weliswaar naar de Ligue 2, maar de speler zelf kan hogerop.

In zijn debuutseizoen bij Angers maakte de Algerijn na een moeilijk begin indruk met 2 doelpunten en 2 assists. Anderlecht blijft nadrukkelijk aandringen voor de spelmaker, weten bronnen uit zijn land.

Contract tot 2026

Abdelli is een aanvallende middenvelder en 23 jaar. Hij is linksvoetig en heeft bij Angers nog een contract tot midden 2026. Zo zal het huidige contract afgekocht moeten worden. Momenteel is zijn transferwaarde 2,5 miljoen euro.

Ook is Abdelli sinds kort Algerijns international. Half juni maakte hij zijn debuut met een basisplaats tegen Oeganda. 2 dagen later viel hij ook tegen Tunesië in.