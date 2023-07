Miljoenendeal op komst? 'KAA Gent ziet een van zijn sterkhouders wellicht vertrekken'

Hein Vanhaezebrouck wacht nog altijd op wat versterkingen bij KAA Gent. Maar mogelijk is er wellicht nog een sterkhouder op weg naar de uitgang.

Qua inkomende transfer pakte KAA Gent al uit met de komst van Tsuyoshi Watanabe, Ismaël Kandous en Pieter Gerkens. Uitgaand vertrokken er vooral transfervrije spelers met Odjidja, Lemajic en Godeau.

In januari vertrokken wel al enkele spelers bij Gent met onder meer verdedigers Hanche-Olsen en Ngadeu en ook Ibrahim Salah. Maar ook Joseph Okumu lijkt nu op weg naar de uitgang. De Keniaanse verdediger was er niet bij in de oefenmatch tegen Zulte Waregem.

"Geen idee wat er met hem speelt", zei Hein Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad. Er is heel wat interesse uit Frankrijk, onder meer van Strasbourg en Lyon. Maar vooral Stade de Reims, de club van Will Still is nadrukkelijk in beeld.

KAA Gent mikt op zo'n 12 miljoen euro voor Okumu. Twee jaar geleden betaalde Gent nog zo'n 3,5 miljoen euro voor Okumu aan het Zweedse Elfsborg. Okumu zou daarmee een van de duurste uitgaande transfers uit de clubgeschiedenis worden.