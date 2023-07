Noa Lang is gewoon zichzelf: "Vind het leuk om een beetje terug te treiteren"

Noa Lang is intussen zo'n 10 dagen een speler van PSV. Hij kijkt nog eens terug op zijn tijd in België en zijn getreiter.

Noa Lang wilde deze zomer absoluut vertrekken bij Club Brugge. Het werd geen topcompetitie, maar een terugkeer naar de Eredivisie. PSV betaalde zo'n 15 miljoen euro voor hem, een clubrecord voor de club uit Eindhoven.

"Ik ben de recordaankoop voor de club. Daar spreekt ook heel veel vertrouwen uit. En dat is ook wel iets wat bij mij past, denk ik: recordaankoop zijn, haha", zei Lang daarover bij de NOS.

Treiteren maakt voetbal leuk

Lang keek ook nog eens terug op zijn tijd in België, waar hij veel werd uitgefloten. "Dan vind ik het leuk om een beetje terug te treiteren. Dat is gewoon de persoon die ik ben. En dat is ook iets, denk ik, wat voetbal leuk maakt."

Volgens Lang genoten veel mensen er ook stiekem van, want voetbal is uiteindelijk ook entertainment. "Je moet toch plezier hebben om naar voetbal te kijken?", stelde Lang nog.