'PSV en Antwerp azen op jonge sensatie van Manchester United'

Woensdag speelde Manchester United een oefenwedstrijd tegen Olympique de Lyon. Een jongeling maakte daarbij veel indruk.

Kobbie Mainoo was een van de jonkies die een kans kreeg van coach Ten Hag bij Manchester United. En hij deed het prima.

Met een passpercentage van 94%, een geslaagde dribbel en 48 balcontacten was hij een van de helden in de eerste helft. En dus wacht hem een grote toekomst.

Kobbie Mainoo’s game by numbers vs. Olympique Lyonnais:



94% pass accuracy

48 touches

2 blocks

2 interceptions

1/1 dribbles completed



Bright future. ⭐ pic.twitter.com/wzdnyulINH — Statman Dave (@StatmanDave) July 19, 2023

De 18-jarige centrale middenvelder heeft ondertussen een marktwaarde van 800.000 euro en ligt nog tot juni 2027 onder contract.

© photonews

Of The Mancunians hem zomaar gaan laten gaan? Dat is een ander paar mouwen, want hij staat in Engeland te boek als een groot talent.

PSV en Antwerp zijn volgens Turkse bronnen wel in de markt voor de jongeling, al kan het dan ook om een huurbeurt gaan. Ook Basaksehir ziet wel wat in de middenvelder.