Ronny Deila verrast met zijn selectie voor de Brugse Metten

Zaterdag is er het officieuze seizoensbegin van Club Brugge. Dan zijn er de Brugse Metten. Ronny Deila verraste alleszins met zijn selectie.

In het Jan Breydelstadion zal Club Brugge het met tijdens de Brugse Metten tegen AZ opnemen, de traditionele laatste stap van de voorbereiding.

Ronny Deila maakte zijn selectie bekend en er zaten meteen verrassingen in. Dedryck Boyata, Bjorn Meijer en Casper Nielsen zullen erbij zijn. Nochtans kwamen ze tijdens de voorbereiding nog niet in actie. Meijer en Nielsen hadden last van blessures.

Zo lijkt de kans groter dat ze er toch bij de start van het seizoen erbij zullen zijn. Op 27 juli speelt Club tegen Aarhus in de 2e voorronde van de Conference League.

Voor Ferran Jutgla is het nog wachten. En ook Victor Barbera zal later nog aansluiten.