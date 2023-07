'Club Brugge gaat hard en heeft nu ook gewilde spits op het oog'

Bij Club Brugge hebben ze al heel wat nieuwkomers weten binnen te halen. Uitgeshopt zijn ze echter zeker nog niet.

Zeker voorin mag er altijd nog wel wat creativiteit bij, weten ze bij Club Brugge. En dus blijven ze de markten afspeuren.

Volgens Braziliaanse media zouden ze nu ook zijn uitgekomen bij Mateusão, een 19-jarige Braziliaanse jeugdinternational. Die zou zomaar naar België kunnnen komen.

Mateusão kreeg al wat speelkansen bij de A-kern van Flamengo en zou openstaan voor een Europees avontuur. Club Brugge heeft dan ook aangedrongen.

Transfer?

Of het uiteindelijk tot een transfer komt? Dat zal later nog moeten bljken. Blauw-zwart deed in het verleden wel vaak deals met Zuid-Amerikaanse ploegen.

Meermaals was dat een succes - denk maar aan Bacca onder meer. Benieuwd of Mateusão de volgende groeibriljant wordt.