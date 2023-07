Eupen stunt in oefenduel tegen Franse topper, ook OH Leuven tankt vertrouwen

Eupen heeft in een oefenwedstrijd tegen Marseille gestunt. Het won met 1-0. OH Leuven oefende dan weer tegen het B-team van de Glasgow Rangers. Ze wonnen met 4-1.

Het oefenduel tussen Eupen en Marseille werd in Duitsland gespeeld. In principe werd een zege voor Marseille verwacht, maar voor de Franse club was het nog maar de 2e wedstrijd in de voorbereiding.

Marseille domineerde, maar de goal viel wel aan de overkant. Brandon Baiye zorgde na nog geen kwartier spelen voor de voorsprong van Eupen.

Daarna bleef Marseille baas, maar het kwam niet tot scoren. Zo verloor het met 1-0 van Eupen. Een stunt van de Belgische ploeg tegen de Franse topper. In Frankrijk leidde de nederlaag van Marseille tot heel wat verbazing en hoongelach op sociale media.

ZEGE VOOR OH LEUVEN

Ook OH Leuven oefende en het speelde tegen het B-team van de Glasgow Rangers. Het werd een geslaagde namiddag voor de Leuvenaars. Het won met 4-1 na doelpunten van Schrijvers, Maertens, Banzuzi en Dom.