Hans Vanaken spreekt zijn stevige ambities voor de Conference League uit: "Aan onze stand verplicht"

Hans Vanaken wil heel ver geraken in de Conference League dit seizoen. Zelfs een finale moet volgens hem mogelijk zijn.

De voorbije seizoenen speelde Club Brugge telkens in de Champions League. Afgelopen seizoen was hun beste campagne en haalden ze de 1/8-finales.

Een seizoen later staat Club in de Conference League. Via de voorrondes probeert het de groepsfase te halen. De 1e opdracht is Aarhus in de 2e voorronde.

Kapitein Hans Vanaken steekt het doel voor de komende Europese campagne niet onder stoelen of banken. "De laatste seizoenen speelden we in de Champions League en dus zijn we het aan onszelf verplicht om de groepsfase van de Conference League te halen", was hij bij Het Laatste Nieuws duidelijk.

Voor Vanaken macht het ook veel meer zijn: "Ik denk dat we ver kunnen geraken, maar dan moeten we ons niveau halen en een goede flow creëren. Ook de finale moet mogelijk zijn, maar dan is een goede loting belangrijk."