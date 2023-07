'Nog een vertrekker bij Union: het ontvangt vele miljoenen in toptransfer'

Er was al lange tijd heel wat interesse voor Victor Boniface en de laatste 24 uur ging het heel snel voor de Nigeriaan. Bayer Leverkusen drukte door en de transfer raakte rond.

Leverkusen zou volgens Fabrizio Romano zo'n 20 miljoen euro aan Union betalen. Daar kunnen nog enkele miljoenen aan bonussen bijkomen. Boniface moet enkel nog zijn medische tests doen.

Union haalde Boniface vorige zomer voor 2 miljoen euro weg bij Bodo/Glimt. Hij werd meteen een van de uitblinkers en scoorde in 51 wedstrijden 17 doelpunten. Ook gaf hij 12 assists. Ook in de Europa League was hij belangrijk met 7 goals. Hij scoorde onder meer in de kwartfinales tegen Leverkusen.

Bayer Leverkusen are set to sign Victor Boniface from Union St Gilloise, done deal — here we go 🔴⚫️✨ #Bayer04



Fee will be €20m plus add-ons, it was advanced since yesterday and finally completed.



Huge signing — Boniface will undergo medical today, as @berger_pj called. pic.twitter.com/AvhmZNV9CT