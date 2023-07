Zeno Debast naar het buitenland? Brian Riemer is duidelijk

In de buitenlandse media werd Zeno Debast al enkele weken met een vertrek bij Anderlecht in verband gebracht. Inter Milaan, Villarreal en Frankfurt werden allemaal al als geïnteresseerde clubs genoemd.

Anderlecht wil echter koste wat het kost hun jonge centrale verdediger behouden. Debast maakt deel uit van de plannen voor volgend seizoen en alleen een grote som geld kan daar verandering in brengen.

Gevraagd hierover na de vriendschappelijke overwinning op Ajax, had Brian Riemer het volgende te zeggen over de toekomst van de jonge Rode Duivel. "We zullen hem nooit verkopen. Voor dit seizoen is hij onbetaalbaar." Dat is wellicht genoeg om de fans van Anderlecht gerust te stellen: het jonge talent speelt komend seizoen weldegelijk in het Lotto Park.

#Anderlecht boss Brian Riemer poured cold water on rumours linking his starlet Zeno Debast with Inter Milan, Villarreal and Eintracht Frankfurt. After his side's 3-0 win over Ajax he told me that the 19-year-old will NOT leave the club this season adding that "he has no price".… pic.twitter.com/r0MXx4MJJF