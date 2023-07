België boven tegen Nederlandse clubs

De voorbereiding is het ideale moment om te laten zien hoe ver je staat. Dit hebben de Belgische clubs getoond tegen de Nederlandse dit weekend.

Club Brugge was de enige club die niet kon winnen tegen zijn Nederlandse tegenstander. Het verloor met 1-2 van AZ. Al was Ronny Deila wel positief over de prestatie van zijn ploeg. Dat kan u HIER lezen. Anderlecht was dan weer een maatje te sterk voor Ajax en er waren nog twee ploegen die in actie kwamen tegen een Nederlandse club.

Westerlo - Willem II

Met nog één week voor de competitiestart speelde Westerlo tegen het Nederlandse Willem II. De troepen van Jonas De Roeck lieten zien dat ze klaar zijn voor de competitiestart want er werd met 2-1 gewonnen. Dit dankzij doelpunten van Daci en Fixelles.

Ze beginnen de competitie tegen Eupen, maar nadien volgen Club Brugge, Anderlecht een KAA Gent. Westerlo kan dus maar beter klaar zijn om de start van de competitie niet te missen.

ADO Den Haag - SK Beveren

SK Beveren is momenteel op stage om zich optimaal voor te bereiden op de start van de Challenger Pro League. Ze kunnen met een goed gevoel naar huis vertrekken want ze wonnen hun tweede en laatste oefenwedstrijd van de stage tegen ADO Den Haag met 1-2.

De Waaslanders kwamen eerst nog op achterstand, maar Coopman en çukur konden de meubelen redden voor SK Beveren. Voor SK Beveren begint de competitie op 13 augustus tegen jong Racing Genk.