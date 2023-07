"Nog steeds nauw aan het hart": Mathew Ryan heeft mooie woorden over voor Belgische ex-club

De Australische doelman, die tussen 2013 en 2015 voor blauw-zwart speelde, heeft mooie woorden over voor zijn ex-club. "Sinds ik ben vertrokken, liggen jullie nog steeds nauw aan het hart. Ik volg jullie nog steeds en jullie zijn zeer succesvol. Veel prijzen, veel titels. Het was een speciaal gevoel om hier vandaag terug te zijn."

Ryan keek dan ook uit naar de wedstrijd. "Het is een wedstrijd waar ik enorm naar uitkeek. Het voelt als terug thuiskomen na een lange tijd. Ik wil jullie bedanken voor de blijvende steun."

In 2014 werd hij nog uitgeroepen tot Doelman van het Jaar en in 2015 won hij de beker met Club. Ook speelde Ryan even voor Genk. In het seizoen 2016-2017 werd hij uitgeleend door het Spaanse Valencia.

As I anticipated it was special returning to my old home and to have received that reception. Thank you to you all for your continued love and support. Was great seeing you all and hope I can do it all again soon. All the best for the upcoming season 🫶🏼💙🖤 @ClubBrugge pic.twitter.com/GEJo5ThUG0