OHL ruikt miljoenen: Mandela Keita nog niet van Antwerp

Een van de doelen van Marc Overmars deze zomer is enkele sterkhouders langer aan boord te houden. Calvin Stengs lijkt The Reds definitief te zullen vervoegen, maar het dossier van Mandela Keita ligt moeilijker.

Gazet van Antwerpen meldde eerder al dat OHL 5,5 miljoen euro wil voor de 21-jarige middenvelder, maar zou zich nu gesterkt voelen door de concurrentie voor Keita.

Zo zouden naast Antwerp ook Bologna, Sporting CP, OGC Nice en Genoa interesse tonen in de speler. Tot dusver is geen van hen echter concreet.

Antwerp huurde de middenvelder vorig seizoen van OHL, en beschikt over een aankoopoptie van 10 miljoen euro in het contract van de Leuvenaar. Dat bedrag vinden 'The Reds' echter te gortig.