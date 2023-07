Haaland oogst massaal lof in voorbereidingswedstrijd, Guardiola komt met waarschuwing voor de rest

De eerste voorbereidingsmatch van Manchester City werd een doelpuntrijke. En dan is Erling Haaland nooit ver weg.

Want de Noorse spits wist al na 7 minuten te scoren in de eerste voorbereidingswedstrijd van Manchester City. In het uitverkocht nationaal stadion van Tokio werd het maar liefst 3-5 tussen het Japanse Yokohama F. Marinos en de Citizens. Met een tweede doelpunt legde Haaland de eindscore vast.

Vreemd: de Japanners waren zo onder de indruk van de spits, dat ze hem een cheque van 6300 euro als beloning gaven. Niet dat Haaland het nodig heeft, maar het is de geste die telt.

Niet dat een wedstrijd tegen het Japanse Yokohama F. Marinos, dat wel 3 keer wist te scoren, een echte uitdaging is voor City. Toch stelde Pep Guardiola dat zijn sterspeler “vergeleken met vorig seizoen veel fitter is” en “beter is dan vorige jaargang”. Dat belooft...

Haaland's brace helped City to victory in pre-season against Yokohama F. Marinos 🇯🇵



Here's how it happened 👇 pic.twitter.com/JLLpePeGO5 — Manchester City (@ManCity) July 23, 2023