Union SG neemt géén risico's en maakt héél duidelijke afspraak met sterkhouders

Union SG nam in het tussenseizoen niet alleen afscheid van Karel Geraerts. Ook enkele sterkhouders kozen voor een transfer. Ook Alexander Blessin beseft dat het op deze manier héél moeilijk is om te bouwen.

Een nieuwe coach én enkele sterkhouders die voor een transfer hebben gekozen. Teddy Teuma, Siebe Van der Heyden, Victor Boniface,... kozen allemaal eieren voor hun geld. Ondertussen is er interesse in onder anderen Bart Nieuwkoop, Loïc Lapoussin en Senne Lynen.

"Maar ik moet zeggen dat ze heel professioneel met de situatie omgaan", aldus Alexander Blessin in Het Laatste Nieuws. "Het is dus niet moeilijk om iedereen bij de les te houden. Bovendien beseffen die spelers zelf ook dat ze topfit moeten zijn als ze willen slagen bij een andere club."

Union SG moet verkopen. Alleen mag het niet op het allerlaatste moment gebeuren - Alexander Blessin

De situatie zorgt er wél voor dat het lastig is voor Blessin om een team te vormen. "Union is nu eenmaal niet dé grote club", haalt de Duitse coach de schouders op. "We moeten nu eenmaal onze betere spelers verkopen. Alleen mag het niet op het allerlaatste moment gebeuren."

Deadline

"We hebben met de spelers een bepaalde datum afgesproken", licht Blessin een tipje van de sluier. "Ik ga de exacte datum niet verklappen, maar daarna zijn er geen transfers meer mogelijk. Begin dus maar te speculeren." (lacht)