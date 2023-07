📷 Onzorgvuldige Zeno Debast verklapt volgende aanwinst van Anderlecht

Anderlecht kondigde hem nog niet officieel aan, maar Zeno Debast was de club voor. Hij postte al een foto van de nieuwste aanwinst.

De Nederlander Justin Lonwijk (23) komt wel degelijk naar Anderlecht. Lonwijk werd al enkele dagen gelinkt, maar officieel was er nog niets bekend. Tot nu dus, want Zeno Debast was even onoplettend en zette al een foto met Lonwijk in de kleedkamer van Anderlecht online.

Lonwijk is op dit moment een speler van het Oekraïense Dynamo Kiev, waar hij in september vorig jaar tekende. Anderlecht zou Lonwijk voor één seizoen huren van Dynamo Kiev, met een aankoopoptie.

Dat Anderlecht uitkomt bij Lonwijk is geen verrassing. CEO Jesper Fredberg en coach Brian Riemer kennen de Nederlander nog van bij het Deense Viborg FF. Bij Anderlecht moet Lonwijk mee de blessure van Yari Verschaeren helpen opvangen.

De foto met Lonwijk in de achtergrond