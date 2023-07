Anderlecht troeft Club Brugge af, met dank aan Fredberg: win-winsituatie voor iedereen

RSC Anderlecht haalde al onder meer Kasper Dolberg, Maxime Dupé en Louis Patris in huis en heeft ook Luis Vazquez bijna beet. Nog een ander gewild profiel is bijna van paars-wit.

Naast het dossier van Luis Vazquez is ook het dossier van Justin Lonwijk heel snel aan het vorderen. Jesper Fredberg heeft zijn netwerk aangesproken om de deal zo snel mogelijk te laten vorderen.

Fredberg is dan ook een oude bekend van Lonwijk, want de Deen haalde de Nederlandse middenvelder weg bij de reserven van Utrecht richting Viborg. Een straffe deal op dat moment voor de door PSV opgeleide speler.

Justin Lonwijk staat al eventjes nadrukkelijk op de radar van RSC Anderlecht. En dat is niet de eerste keer, want ook in januari werd hij al gepolst - een overeenkomst volgde toen niet.

Lonwijk staat tot 2027 onder contract bij Dinamo Kiev, maar is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ook Club Brugge roerde zich de voorbije week, maar grijpt naast de 23-jarige middenvelder.

In Denemarken zorgde hij voor acht goals en zeven assists in zestig wedstrijden, waardoor Dynamo Kiev hem kwam wegplukken. Daar brak hij met twee miljoen euro het transferrecord, maar door de oorlog kon hij er zich nooit helemaal doorzetten.

Daarom dat hij ook wil vertrekken. En opnieuw kan Fredberg de reddende engel zijn, iets wat meespeelt in de besprekingen. Bij Anderlecht krijgt hij vrije baan, want Yari Verschaeren ligt nog maanden in de lappenmand.