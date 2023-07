Glashelder wie belangrijkste vertrekker en belangrijkste nieuwe gezicht is bij Club Brugge: "Niets dan lof"

Elke transferperiode is het de balans opmaken van de vertrekkers en de nieuwe gezichten. Bij Club Brugge is dat nu niet anders.

Het is het begin van een nieuw tijdperk in het Jan Breydelstadion. Na de trainersontslagen van vorig seizoen is nu gekozen voor RonnyDeila. In De Tribune haalt analist Eddy Snelders aan dat de Noor warm onthaald is. "Er is niets dan lof voor Deila, die bij Standard met beperkte middelen een goed geheel heeft gesmeed."

De belangrijkste nieuwkomers is in plaats van een speler dus misschien wel de trainer. Die moet het natuurlijk ook wel doen met de spelers die hij ter beschikking heeft. Daar is Noa Lang niet meer bij. "Dat is een verlies voor Brugge, zijn flitsen en ideeën geven altijd een meerwaarde. Anderzijds vertrekt er iemand waar je wat werk aan hebt."

Een vertrek van Lang uit Brugge hing natuurlijk al langer in de lucht en uiteindelijk is het ook zover gekomen. "Ik denk dat het voor beiden het ideale moment was", aldus Snelders.