Koopwoede Anderlecht is nog niet gesust, Riemer wel al heel blij: "Vazquez is een uniek profiel"

Eerste persconferentie van Anderlecht van het seizoen en voor ons zat een heel gelukkig man. Brian Riemer glimlachte nog breder dan gewoonlijk na een week waarin hij zijn kern nog meer versterkt zag. De paars-witte coach legde ons haarfijn uit wat elk van hen kan bijdragen.

Kasper Dolberg

"Kasper is een aanvaller die kan opbouwen. Een heel slimme spits die verdedigingen kan openbreken en ook heel slim is in de box. Hij kan zijn spot vinden waar hij moet staan. Daarnaast is hij heel atletisch, kan hij pressing spelen en werkt hij hard."

Luis Vazquez

"Hij is een uniek profiel. Hij is groot, maar ook snel en kan dribbelen. Dat is iets wat we in onze kern niet hadden. Hij geeft ons enkele aspecten die we misten. Hij heeft een agressieve speelstijl die hij geleerd heeft bij Boca."

Justin Lonwijk

"Hij is een box-to-box. Een man die goals kan maken en assists kan geven. We zochten zo'n speler, want we hebben veel 'algemene middenvelders'. We wilden iemand die in de box duikt en scoort. En hij kan tevens drie posities spelen waardoor hij ons veel flexibiliteit geeft."

Louis Patris

"Hij is voor mij een ideale speler. Iemand met een fantastische fysiek die graag in de zestien komt. Hij kan tot de achterlijn lopen en terug. Hij is technisch en past bij onze manier van spelen."

Maxime Dupé

"Hij is een klassieke keuze: een man met ervaring die sterk is aan de bal en goed kan opbouwen. We hebben nog steeds een heel jong team en zijn ervaring is een pluspunt voor ons."

Versterkingen nog niet klaar

Riemer had daarbij wel nog een opmerking: "Ze zijn nog niet allemaal klaar om te spelen. Vazquez zijn werkvergunning is nog niet in orde en hij heeft ook nog niet veel getraind. Justin zal ook nog niet in de kern zitten, want hij heeft nog maar één groepstraining met ons meegedaan."

"Daarom zeg ik ook dat we een team zijn dat zal blijven groeien tijdens het seizoen. Maar ik ben heel blij met waar we op dit moment staan. We zijn nog niet op ons hoogste niveau, maar fysiek zijn de jongens die hier waren tijdens de voorbereiding klaar."

Sadiki en Stassin wilden niet blijven

Wie er niet meer bij zullen lopen: Noah Sadiki en Lucas Stassin. "Ik wil één ding duidelijk maken: ze wilden niet blijven. Toen ik hier aankwam heb ik gezegd dat ik enkel spelers wil die willen sterven voor Anderlecht. Als je dat niet wil, geen probleem, maar dan moet je een andere oplossing zoeken. Je weet dat er in een club als Anderlecht concurrentie is."

Nog versterking op komst

De sterke transferweek wil ook niet zeggen dat Anderlecht al klaar is. "Canos en Mendel? Goeie spelers, maar ze zijn hier nog niet. Ik wil wel zeggen dat we nog bezig zijn en dat we kijken om de kern verder te versterken."

En wat met Amuzu en Debast? "Als er geen zotte aanbiedingen komen, verkopen we niet, behalve als we ze willen verkopen. Dus... er kan nog vanalles gebeuren."